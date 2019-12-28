Возле суда активисты устроили баррикады из-за освобождения беркутовцев

Протестующие несут к зданию суда мусорные баки и табуретки.
После решения суда по освобождению экс-сотрудников Беркута, обвиняемых в расстрелах на Евромайдане, которых готовят к обмену пленными, митингующие у Лукьяновского СИЗО активисты начали строить баррикады.
Как сообщает Громадське ТБ с места событий, митингующие начали городить ограждения из перевернутых табуреток и мусорных баков.
По мнению одного из демонстрантов, власть "отдает "беркутов" России, чтобы таким образом избавиться от ответственности за "дела Майдана"". Активисты считают решение суда неправильным в отношении погибших на Майдане и их родственников.
Лук’янівське СІЗО з ексберкутівцями блокують активісти pic.twitter.com/KWAM6h7ZLr— hromadske (@HromadskeUA) December 28, 2019
Участники акции протеста не пропускают спецтранспорт, который должен вывозить заключенных из СИЗО. Около девяти выездов из изолятора собралось всего около 100 активистов и три грузовика с полицией и офицерами Национальной гвардии. Протестующие пытаются помешать вывезти обвиняемых в расстрелах на Майдане экс-беркутовцев для обмена, который должен состояться в воскресенье.
Как известно, в Киеве Апелляционный суд изменил меру пресечения на личные обязательства трем экс-беркутовцам, которых обвиняли в расстреле протестующих на Майдане - Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко.
Ранее Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе.
Также Главред писал, что в Одессе освободили 11 подозреваемых для обмена пленными.