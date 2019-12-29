Бывших "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО – СМИ

Бывшие "беркутовцы" в зале суда / Reuters

Из Лукьяновского СИЗО в Киеве вывезли находившихся там бывших бойцов Беркута, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства.

В частности, СИЗО покинули Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин, передает Громадське.

По информации журналистов, освобожденные экс-"беркутовцы" могут принять участие в обмене пленными.

Адвокат Игорь Варфоломеев подчеркнул, что не владеет информацией о том, куда перевезли его подзащитных.

"Знаем, что их вывезли из СИЗО. Не могу сказать, когда вывезли. Видимо, ночью. Коллеги их говорили", – добавил Варфоломеев.

Читайте такжеОбмен пленными: у Зеленского сделали срочное заявлениеНапомним, активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы помешать вывезти освобожденных из-под стражи экс-"беркутовцев", освобожденных накануне из-под стражи для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками ОРЛДО.

Как известно, 28 марта, суд освободил из-под стражи под личное обязательство всех пятерых бывших сотрудников подразделения особого назначения "Беркут", обвиняемых в массовых расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года.

Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые до сих пор находились под стражей, а также СергиюТамтуре и Александру Маринченко, которые были под домашним арестом, назначили личное обязательство. Таким образом, суд оставил без удовлетворения просьбу стороны потерпевших оставить без изменений апелляционные жалобы обвиняемых.

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28 декабря в суде прокуроры подтвердили, что экс- "беркутовцев" включили в список на обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками ОРЛДО.