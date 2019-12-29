Стали известны имена возвращающихся из плена в "ЛДНР" украинских бойцов

7 украинских военнослужащих должны вернуться домой

Не менее 7 украинских военнослужащих вернутся домой в рамках обмена удерживаемыми лицами, который запланирован на 29 декабря.

В частности, включен в списки для обмена находившиеся в плену с 2015 года военнослужащий 1-й отдельной танковой бригады Богдан Пантюшенко, который попал в плен во время операции в районе донецкого аэропорта, сообщил источник Интерфакс-Украина.

Ожидается возвращение домой Сергея Глондаря и Александра Коринькова из 3-го полка спецназа ВСУ, которые попали в плен в феврале 2015 года во время выполнения боевого задания в районе Дебальцево.

Читайте такжеВ "ДНР" отправили автоколонну с пленными для обмена – СМИВ списки на обмен будут включены награжденные орденами военнослужащие 8-го полка спецназначения Иван Деев и Сергей Иванчук, который 5 февраля 2017 года попали в плен во время выполнения задания по ведению специальной разведки в определенных районах.

Планируется возвращение украинской стороне старших солдат Александра Геймура и Бориса Пундора, которые 22 мая 2019 года в числе восьми военнослужащих, согласно сообщению штаба Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали в плен.

Агентство добавляет, что также возможен обмен военнослужащего 16-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады Романа Фурсова, который попал в плен в ноябре 2017 года в бою в районе села Крымского Луганской области а также военнослужащего 14-й отдельной механизированной бригады Юрия Евтушка, который в мае 2018 года был захвачен ДРГ противника во время выдвижения на передовой наблюдательный пункт.

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Напомним, 29 декабря около 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области должен состояться обмен пленными. Из-за обмена пленными в воскресенье не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.