"Фашизм процветает": освобожденный украинец рассказал об издевательствах в тюрьмах "ЛНР"

Освобожденный из плена "ЛНР" Иван Катышев с матерью / Скриншот

Освобожденный из плена в "ЛНР" украинский заложник Иван Катышев рассказал, что в застенках у боевиков остаются по меньшей мере 6 человек.

Он подчеркнул, что находился в тюрьмах "ЛНР" почти три года. При этом его держали в одиночной камере и на прогулку не выводили.

"Были моменты, когда я думал, что фашизм процветает… Были разные ситуации, пытки были, все было. Не для того, чтобы втянуть информацию, а просто издевались", - отметил освобожденный украинский заложник.

Катышев добавил, что боевики "ЛНР" обвинили его в "измене родине".

Напомним, ранее освобожденный из плена "ЛНР" Александр Данильченко рассказал о пытках в плену у боевиков.