"Били, пытали в подвалах": появился шокирующий рассказ освобожденного из плена украинца

Александр Данильченко побывал в застенках "ЛНР" / Скриншот

Освобожденный из плена "ЛНР" Александр Данильченко рассказал, что попал в плен к боевикам в феврале 2017 года.

По его словам, в оккупированном Луганске он объединился с единомышленниками для борьбы против беспредела российских оккупантов.

По его словам, находясь в застенках "ЛНР" он прошел через пытки и избиения.

"Били, пытали… Когда поняли, что вся информация выдана, отправили в тюрьму через 15 месяцев в подвалах "МГБ", - рассказал Данильченко после освобождения.

Он также добавил, что после освобождения ощущает чувство радости.

"Дома… Звонил матери, обрадовал мать, она в слезах…", - поделился своими впечатлениями освобожденный украинский заложник.

Напомним, ранее был опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников.