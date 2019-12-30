Обмен пленными с "ЛДНР": Песков объяснил роль Путина

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о роли своего шефа Владимира Путина в обмене пленными, который состоялся в воскресенье, 29 декабря, между официальным Киевом и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР".

В частности, Песков заявил, что Путин не имеет отношения к обмену пленными между Киевом и Донбассом и использует свой авторитет лишь для продвижения диалога между сторонами.

"Фактически прямых двусторонних контактов с представителями "ЛНР" и "ДНР" у Украины нет. Если бы они были, дела бы шли гораздо легче", - цитируют Пескова росСМИ.

Также представитель Кремля заявил, что участие Путина обуславливается исключительно отсутствием прямых контактов Киева и сепаратистов Донбасса, так как "обмен пленными осуществляется сторонами конфликта, которой Россия не является".

Читайте также"Я возвращал живых. Это был мой выбор": Зеленский в аэропорту ответил на вопросы по обмену беркутовцевНапомним, 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР". По информации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обмен пленными состоялся в по формуле "127 на 76". Украина передала контролируемым Россией боевикам 127 человек. В то же время домой вернулись 76 украинцев.

Экс-омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек, которые удерживаются на оккуппированной территории Донбасса.

В представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым заявили, что пленные в оккупированном полуострове будут включены в следующий этап обмена.

Все подробности обмена пленными можно прочитать здесь.