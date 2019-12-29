В Украину из "ДНР" вернулся пленный журналист Асеев

Из плена боевиков вернули Станислава Асеева / Фото: Донбасс.Реалии

В Украину в рамках обмена пленными вернулся удерживаемый в подвалах боевиками "ДНР" журналист Станислав Асеев, который также публиковался под псевдонимом Васин.

Транспортировку сотрудника СМИ в Украину с оккупированных территорий можно было увидеть во время онлайн-трансляции обмена, которую вел Офис президента.

"Сегодня освобожден из плена журналист Станислав Асеев. Наконец Стас на свободе! Два года его держали в "Изоляции" просто за то, что писал не удобны для боевиков тексты. Безгранично рад, что он сможет встретить Новый год на свободе. Два года мы с друзьями и родными Стаса ждали этого момента", - написал в Facebook экс-нардеп, а ныне чиновник Егор Фирсов.

"Среди возвращенных из "пророссийских тюрем" - журналист, блогер и писатель Станислав Асеев. Это большой плюс. О больших минусах - потом. Эмоции мешают многим выстроить логическую цепочку, которая, на самом деле, довольно страшная", - отметил писатель Андрей Курков.

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