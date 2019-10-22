Боевики "ДНР" выписали журналисту Асееву долгий тюремный срок: детали

Станислав Асеев (Васин) / Radiosvoboda

Боевики группировки "ДНР" отправили в тюрьму на 15 лет украинского журналиста Станислава Асеева (писавшего под псевдонимом Васин).

Соответствующее сообщение опубликовал контролируемый террористами портал "ДАН" . Асеева отправили в тюрьму за "организацию экстремистского сообщества", "шпионаж", "подстрекательство к шпионажу", "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности".

Напомним, о том, что Станислава Асеева (Васина) боевики удерживают в своих застенках стало известно в июне 2017-го. Террористы более месяца отказывались указать, где он содержится. 11 июня 2017-го СБУ подтвердила исчезновение Асеева, а 28 июля российская сторона сообщила, что его удерживают на временно оккупированной территории Донецкой области, где против него возбуждено уголовное дело.