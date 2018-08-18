Украина в Минске потребует допуска координатора ОБСЕ к журналисту Асееву - Геращенко

Станислав Асеев оговорил себя, будучи под жутким давлением / detector.media

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе, которая соберется в белорусской столице Минск, выдвинет РФ требование допуска к незаконно удерживаемому террористами "ДНР" журналисту Станиславу Асееву координатора ОБСЕ Тони Фриша.

"У меня нет никаких сомнений, что эти "признания" выбивались под пытками. Станислава содержат в полной изоляции, к нему не допускают родственников, ОБСЕ, МККК, и он даже не в Донецком СИЗО, а в созданном концлагере на бывшем заводе", - в Facebook написала первый вице-спикер украинского парламента, участник переговорного процесса Ирина Геращенко, комментируя "признание" Асеева на камеру росТВ.

Читайте такжеВ ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистовГеращенко также добавила, что террористы не позволяют передать Асееву письма от родных и друзей.

"В Минске мы обратим внимание россиян на действия их подопечных с ОРДЛО, которые пытают журналиста. И потребуем немедленного допуска к Стасу координатора ОБСЕ Тони Фриша", - написала она.

Напомним, террористы из группировки "ДНР" пытками заставили взятого в плен украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) сделать "признание" в якобы шпионаже. Асееву пришлось принять участие в пропагандистской программе"Сладков +" на запрещенном в Украине телеканале "Россия 24"