Асеев "признается" в якобы шпионаже / скриншот из "Сладков+"

Террористы из группировки "ДНР" пытками заставили взятого в плен украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) сделать "признание" в якобы шпионаже.

Асееву пришлось принять участие в пропагандистской программе"Сладков +" на запрещенном в Украине телеканале "Россия 24". Как пояснил ее ведущий, пропагандист Александр Сладков, он специально приехал для интервью с журналистом в контролируемые террористами районы Донбасса

"Статья, по которой меня обвиняют по законодательству "ДНР" - "шпионаж", то в данном случае да, эти обвинения я признаю, я их не отрицаю и вполне открыто говорю, что действительно я работал на Главное управление разведки Украины", - заявил Асеев в интервью.

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"Произошло то, о чем я неоднократно предупреждал. Боевики выбили у Стаса признание в шпионаже и сотрудничестве с разведкой. Ему посвятили целую передачу на канале "Россия 24", - пишет он.

"Там есть весь набор фейков и штампов и дневники, и шпионаж, и участие в батальоне, и киевские кураторы. Такое впечатление, что Стаса заставили признаваться во всем, что только можно себе представить", - сокрушается Фирсов.

Экс-нардеп указал на особенности поведения Асеева, которые позволяют сделать вывод, что из него выбивали признание - дрожащий голос и руки, которые уже по привычке держатся, как в наручниках.

"Постановочные кадры, где он ест, а на столе бутылка боржоми и пузырьки с лекарствами", - добавляет экс-депутат.

Фирсов предостерег, что на этом оккупанты и их террористические пособники не успокоятся, проводя новые конференции и выставляя Асеева, как шпиона.

"Надеюсь, что никто не воспримет этот фейк всерьез, поскольку это очевидная, и как я писал раньше, спланированная постановка", - резюмировал он.

Напомним, украинский журналист Станислав Асеев, известны под псевдонимом "Васин", проживал на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области. Второго июня 2017 года он перестал выходить на связь.

Боевики длительное время не признавали, что Асеев находится у них. 14 июля боевики "ДНР" объявили Васина в розыск. Но уже 16 июля боевики признали, что журналист находится у них в плену.