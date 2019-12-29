Обмен на Донбассе: автобус с пленными попал в ДТП

На КПВВ Майорское произошло ДТП / Фото unn.com.ua

На Донбассе произошло ЧП – автобус с пленными, которые принимают участие в большом обмене с сепаратистами ОРДЛО, попал в ДТП.

Авария случилась в воскресенье, 29 декабря, при въезде на территорию КПВВ Майорское, сообщает УНН. Один из автобусов, перевозивших удерживаемых лиц для обмена между Украиной и "ДНР", врезался в микроавтобус, который был припаркован на территории КПВВ.

О пострадавших в результате ДТП не сообщается.

ДТП на Донбассе / Фото unn.com.ua

Напомним, на КПВВ Майорское в Донецкой области проходит обмен пленными между украинской стороной и представителями ОРДЛО. После верификации боевики "ЛНР" передали украинской стороне 25 удерживаемых лиц. Позже был опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины.