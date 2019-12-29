Выяснилось, сколько человек Украина передала боевикам и кто отказался от обмена

Сергей Сивохо / @sivokho

По информации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, в рамках обмена Украина передала контролируемым Россией боевикам 127 человек.

"Отдали 127, забрали 76", - сказал Сивохо в интервью Громадскому в воскресенье, 29 декабря.

Он отметил, что по договоренности, украинская сторона рассчитывала получить освобожденными 80 человек, но четыре человека остались на оккупированной территории из-за своих семей. Советник секретаря СНБО уточнил, что эти четыре человека теперь не будут содержаться под стражей.

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.В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сказала, что Украина собиралась передать на оккупированную территорию Донбасса 141 человека, но 14 человек отказались принимать участие в обмене. Также Лутковская сказала, что точные цифры еще необходимо уточнить после пересчета.

Ранее Главрел писал, что СБУ обнародовал полный список освобожденных из плена украинцев.

Также напомним, режиссер Олег Сенцов раскритиковал условия обмена.