"Все идет прахом": Сенцов нагнал "зрады" по поводу обмена пленными

Во время возвращения в Украину Олега Сенцова встречал Владимир Зеленский / president.gov.ua

Во время обмена пленными на Донбассе Украина отдает России "настоящих убийц", заявил украинский режиссер, бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов.

В комментарии, опубликованном в Facebook, он подчеркнул, что для дальнейшего освобождения заложников Украина будет вынуждена торговать своими интересами.

"Не все ребята будут освобождены даже с ОРДЛО - кто-то останется в руках боевиков. Крымские татары и другие наши политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах", - напомнил бывший узник Кремля.

По его мнению, Украина отдает "настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев".

Режиссер считает, что, таким образом власть использует весь "обменный фонд".

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"Украина будет вынуждена возвращать своих героев, но не ценой осквернение ценностей, за которые эти герои дрались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не была закончена хотя бы приговором виновным. Что почти через шесть лет мы начали возвращаться в ту точку, с которой все началось. Что то, за что боролись украинцы, идет прахом" - добавил Сенцов.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в результате обмена пленными на Донбассе будут освобождены 80 граждан Украины.