СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев

Обмен пленными / Reuters

СБУ обнародовали список украинцев, которые были освобождены из плена боевиков ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря.

"Под патронатом президента Украины Владимира Зеленского обеспечено возвращение 76 украинцев к родным и близким. Это результат процесса взаимного освобождения удерживаемых граждан", - заявили в СБУ.

В результате обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (17 из которых содержались с 2015-2016 годов).

По словам главы СБУ Ивана Баканова, "обмен - подтверждение того, насколько важным для президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии".

Ранее количество освобожденных украинцев подсчитали также у президента Владимира Зеленского.

Также отметим, режиссер Олег Сенцов раскритиковал условия обмена.