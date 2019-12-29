  1. Главная
  3. Политика

СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев

29 декабря 2019, 18:14

В Службе безопасности предоставили полный список украинцев, которые вернулись на Родину из плена боевиков Донбасса.

Обмен пленными
Обмен пленными / Reuters

СБУ обнародовали список украинцев, которые были освобождены из плена боевиков ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря.

"Под патронатом президента Украины Владимира Зеленского обеспечено возвращение 76 украинцев к родным и близким. Это результат процесса взаимного освобождения удерживаемых граждан", - заявили в СБУ.

В результате обмена в Украину вернулись 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (17 из которых содержались с 2015-2016 годов).

По словам главы СБУ Ивана Баканова, "обмен - подтверждение того, насколько важным для президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии".

Ранее количество освобожденных украинцев подсчитали также у президента Владимира Зеленского.

Также отметим, режиссер Олег Сенцов раскритиковал условия обмена.

СБУ Владимир Зеленский ОРДЛО обмен пленными Иван Баканов
Сейчас вы просматриваете новость «СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:45
Выяснилось, сколько человек Украина передала боевикам и кто отказался от обмена
18:16
В Украину из "ДНР" вернулся пленный журналист Асеев
18:14
СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев
17:55
"Проявили политическую волю": в России указали на дальнейшие действия Киева
17:33
Оторвало голову: в Житомире после новогоднего корпоратива произошло жуткое ДТП
17:32
"Хорошая подвижка": в Совете Европы отреагировали на обмен заключенными
16:59
В Офисе президента подсчитали, сколько украинцев вернулось из ОРДЛО
16:23
Украина передала сепаратистам бывших "беркутовцев" и бразильского наемника
15:51
"Путин топчет мою землю ": украинец во время освобождения пообещал боевикам "ДНР" вернуться Видео
15:22
На Донбассе завершился обмен пленными
15:00
Коричневый маникюр на Новый год 2020 - роскошный новогодний маникюр 2020 фото Фото
14:59
"Фашизм процветает": освобожденный украинец рассказал об издевательствах в тюрьмах "ЛНР" Видео
14:26
"Исконные болота под Москвой": в Херсоне потроллили Путина бигбордом
14:13
Обмен пленными с "ЛДНР": все подробности - обновляется Фото Видео
14:05
Бывших "беркутовцев" привезли на обмен пленными - адвокат
13:58
"Все идет прахом": Сенцов нагнал "зрады" по поводу обмена пленными
13:44
"Били, пытали в подвалах": появился шокирующий рассказ освобожденного из плена украинца
13:36
У Зеленского подтвердили освобождение первых 25 украинцев - опубликованы фото
13:20
Обмен на Донбассе: автобус с пленными попал в ДТП
13:15
Канапе на шпажках - лучшие рецепты с фото, которые украсят новогодний стол-2020
13:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: прощание с одиночеством и "война" за привилегии
13:01
Избил и протащил голой по снегу: в России произошел жуткий инцидент - видео 18+ Видео
13:00
Маникюр Новый год 2020 - красивый новогодний маникюр на короткие ногти 2020 фото Фото
12:59
Опубликован список вернувшихся из плена "ЛНР" украинских заложников
12:31
Обмен пленными: из ОРДЛО вернутся 80 украинцев – Денисова
12:26
Стало известно, сколько пленных отказались возвращаться в ОРДЛО
12:04
Бывших "беркутовцев" вывезли из Лукьяновского СИЗО – СМИ
11:57
Обмен на Донбассе: пленных опрашивает Красный Крест Фото Видео
11:23
Обмен пленными: у Зеленского сделали срочное заявление Фото Видео
11:20
Стрижка боб 2020 – самая модная стрижка нового года, которая идет всем - фото Фото
11:15
СМИ назвали новую формулу обмена пленными с ОРДЛО Видео
11:05
На Донбассе стартовал обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" Видео
10:56
Обмен пленными: Украина отправила удерживаемых к пункту пропуска Майорское
10:53
В Москве прощаются с Галиной Волчек - опубликованы фото Фото Видео
10:29
Опубликованы первые фото украинских пленных в пункте обмена Фото
10:15
Курс доллара прыгнет вверх: аналитик дал прогноз на начало января 2020
09:59
Атака мочой: напавшего под судом на журналиста отправили под домашний арест
09:53
Снег и гололед: синоптик предупредил об ухудшении погоды Видео
09:40
Емельяненко - Джексон: видеообзор боя Видео
09:35
Стали известны имена возвращающихся из плена в "ЛДНР" украинских бойцов
09:32
Газпром, выйди вон! мнение
09:12
В "ДНР" отправили автоколонну с пленными для обмена – СМИ
09:06
Ждут рывка силовиков: под Лукьяновским СИЗО продолжают дежурить противники освобождения экс-беркутовцев Фото
08:57
Пассажиры первого поезда из РФ в Крым угодили в чистилище Миротворца
08:41
Крым погрузился в безвременье и бессмыслие мнение
08:38
"Да х*й с этими беркутовцами": сестра Сенцова высказалась об обмене пленными
08:35
Гороскоп на 29 декабря всех знаков Зодиака: губительные перемены и родственная душа
08:23
Обмен пленными: в "ЛНР" заявили, что уже вывезли украинцев из Луганска
08:03
Вдову Лужкова в России объявили в розыск: в чем причина
07:48
Емельяненко одолел Джексона в первом раунде Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять