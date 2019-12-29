У Зеленского заговорили о следующем обмене пленными: подробности

Зеленский / УНИАН

В представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым заявили, что пленные в оккупированном полуострове будут включены в следующий этап обмена.

В представительстве заверили, что работа по освобождению пленных продолжается.

"В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и РФ. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается - сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги. Крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения", - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что "ни один гражданин Украины не забыт. Борьба за каждого нашего гражданина продолжается".

Ранее выяснилось, сколько человек Украина передала боевикам и кто отказался от обмена.

Также Главред писал, что в Офисе президента подсчитали, сколько украинцев вернулось из ОРДЛО.