Киев будет договариваться о возвращении еще 300 пленных из ОРДЛО

29 декабря состоялся большой обмен пленными между Киевом и ОРДЛО/ @president.gov.ua

Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек, которые удерживаются на оккуппированной территории Донбасса. Об этом сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская вечером 29 декабря в аэропорту Борисполь после встречи самолета с освобожденными в результате обмена пленными украинцами.

По ее словам, на данный момент есть подтверждение относительно сотни человек - следственный изолятор принимает передачи для пленных от их родственников и выдает справки.

"Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", - сказала Лутковская, передает РБК Украина.

В свою очередь, иностранных дел Украины Вадим Пристайко добавил, что Украина будет продолжать обсуждение обмена по формуле "всех на всех" во время следующих раундов в нормандском формате.

"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" - это приоритет", - написал Пристайко в Twitter.

Напомним, 29 декабря состоялся большой обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР". По информации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обмен пленными состоялся в по формуле "127 на 76". Украина передала контролируемым Россией боевикам 127 человек. В тоже время домой вернулись 76 украинцев.

В представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым заявили, что пленные в оккупированном полуострове будут включены в следующий этап обмена.

Все подробности обмена пленными можно прочитать здесь.