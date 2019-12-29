"Я возвращал живых. Это был мой выбор": Зеленский в аэропорту ответил на вопросы по обмену беркутовцев

Зеленский заявил, что отдал беркутовцев, чтобы освободить живых / Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь после встречи самолета с освобожденными в результате обмена пленными в рамках краткой пресс-конференции заявил, что Украина выполнила условия по итогам саммита в нормандском формате.

У микрофонов на взлетно-посадочной полосе глава государства заявил: "Главное, что люди дома!" Президент подчеркнул, что он счастлив и надеется, что семьи пленников также.

На вопрос касательно обмена обвиняемых в расстреле на Майдане беркутовцев Зеленский ответил, что это было условием, которое Украина обязалась выполнить и все реализовала. Он подчеркнул, что это было сложное решение, однако приоритет был – вернуть живых.

"Мы, к сожалению, не можем вернуть тех, кого уже нет в живых. Но живых мы вернуть можем", - заявил он.

Зеленский добавил, что по преступлениям Беркута пять лет не было решения суда, некоторые находились под домашним арестом и прекрасно себя чувствовали, в отличие от узников Кремля в застенках ОРДЛО. По словам главы государства, беркутовцы получили бы по пять лет, а пленники за это время могли уже погибнуть.

Президент заявил, что если бы у него было еще 100 беркутовцев, то он обменял бы их на одного украинского разведчика.

"Я возвращал живых. И это было главное. Я так считаю. Это был мой выбор!" - сказал глава государства.

Как ранее сообщалось, представительстве президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым заявили, что пленные в оккупированном полуострове будут включены в следующий этап обмена.

Напомним, стало известно, сколько человек Украина передала боевикам и кто отказался от обмена.