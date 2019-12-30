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Обмен пленными: в ООН озадачены передачей боевикам экс-беркутовцев

30 декабря 2019, 21:32

В ООН поприветствовали обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками.

ООН
В ООН озабочены педедачей боевикам бывших беркутовцев / Фото: Reuters

Мониторинговая миссия ООН по правам человека поприветствовала обмен пленными между украинской властью и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", который состоялся 29 декабря, в воскресенье.

"Вместе с тем мы разделяем беспокойство жертв и родственников погибших на Майдане", — отметили в ООН.

В миссии подчеркнули, что передача боевикам экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, "существенно осложнит правосудие и соблюдение прав жертв на справедливость".

"Раньше, по этому же делу, усилия Генеральной прокуратуры заочно привлечь к ответственности других сотрудников "Беркута", которые бежали из страны, оказались безрезультатными", — говорится в заявлении ООН.

Напомним, ранее сообщалось, Украина будет продолжать переговоры о возвращении домой еще 300 человек, которые удерживаются на оккуппированной территории Донбасса. Об этом сказала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, экс-омбудсмен Валерия Лутковская вечером 29 декабря в аэропорту Борисполь после встречи самолета с освобожденными в результате обмена пленными украинцами.

По ее словам, на данный момент есть подтверждение относительно сотни человек - следственный изолятор принимает передачи для пленных от их родственников и выдает справки.

"Я объективно понимаю, что еще около 200 человек там находятся без документов... Поэтому я так примерно предполагаю, что еще по 300 человек мы будем вести переговоры", - сказала Лутковская.

Читайте такжеВсе пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойстваТакже ранее лидеры Германии и Франции отреагировали на обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО. Так, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель ожидают обмена "всех на всех" и полного прекращения огня на оккупированном Донбассе.

При этом представители Германии и Франции указали, что обмен соответствует договоренностям в рамках встречи "нормандской четверки" 9 декабря.

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