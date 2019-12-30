Все пленные подвергались пыткам в Украине: в "ДНР" подняли волну беспокойства

Все лица, переданные Киевом "Донецкой народной республике" в рамках обмена пленными, подвергались пыткам, заявила так называемый омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, которая ранее подтвердила дату обмена пленными.

"Вчера, после обмена, я опросила всех лиц, которых мы получили в ходе обмена пленными. И не было ни одного человека, который не сказал, что к нему применялись методы незаконного дознания. То есть люди подтвердили, что в отношении них применялись пытки", - пишут оккупационные СМИ.

Напомним:

Ранее СБУ обнародовала список украинцев, которые были освобождены из плена боевиков ОРДЛО в воскресенье, 29 декабря.

"Под патронатом президента Украины Владимира Зеленского обеспечено возвращение 76 украинцев к родным и близким. Это результат процесса взаимного освобождения удерживаемых граждан", - заявили в СБУ.

Также ранее в Офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что в рамках обмена удерживаемыми лицами в Украину вернулись 76 человек.

"Взаимное освобождение удерживаемых лиц завершилось. 76 наших - в безопасности на подконтрольной территории Украины", - говорится в сообщении.

Также ранее освобожденный украинец Иван Катышев рассказал об издевательствах в тюрьмах "ЛНР". Он подчеркнул, что находился в тюрьмах "ЛНР" почти три года. При этом его держали в одиночной камере и на прогулку не выводили.

"Были моменты, когда я думал, что фашизм процветает… Были разные ситуации, пытки были, все было. Не для того, чтобы втянуть информацию, а просто издевались", - отметил освобожденный украинский заложник.