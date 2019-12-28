Обмен пленными в формате 55 на 87: в "ДНР" подтвердили дату

В "ДНР" подтвердили дату обмена пленными / Twitter

Так называемый омбудсмен самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Дарья Морозова, которая ранее обвинила Киев в срыве обмена пленными, подтвердила, что 29 декабря, в воскресенье, состоится обмен пленными между Киевом и Донбассом.

По словам Морозовой, стороны согласовали дату обмена пленными по принципу "всех установленных на всех установленных".

Отмечается, что об этом ранее договаривались лидеры "нормандской четверки" - Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Владимир Зеленский.

По предварительным данным, "ДНР" должна передать Киеву 55 человек, Киев — 87.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже", - сообщила Олифер на своей странице в Фейсбуке.

Также ранее сообщалось, по решению Приморского районного суда Одессы 27 декабря освободили из-под стражи 11 заключенных, подозреваемых в совершении террористических актов, которые отправяться в ОРДЛО в результате обмена пленными.

Как сообщила Думская со ссылкой на источник в СБУ, суд отпустил Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву (подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов), организатора взрыва возле областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Уточняется, что все 11 подозреваемых были транспортированы в КПВВ Майорское неподалеку от Горловки.