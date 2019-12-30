"Прекращение огня": Меркель и Макрон сделали заявление после обмена пленными

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон / Reuters

Лидеры Германии и Франции отреагировали на обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО. Так, французский президент Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель ожидают обмена "всех на всех" и полного прекращения огня на оккупированном Донбассе.

При этом представители Германии и Франции указали, что обмен соответствует договоренностям в рамках встречи "нормандской четверки" 9 декабря.

"Они принимают во внимание, что дальнейшая работа, как и ранее, будет необходима, чтобы обеспечить обмен всех пленных, связанных с конфликтом, и в этом контексте напоминают о принципиальной важности полного и безоговорочного доступа всех международных организаций, особенно Международного комитета Красного креста, ко всем задержанным, и поиску пропавших без вести лиц", - говорится в заявлении, передает УНИАН.

Отмечается, что данный шаг сторон должен помочь в восстановлении доверия.

"В соответствии с решениями саммита в Париже, обмен теперь должен быть подкреплен полным и всеобъемлющим внедрением режима прекращения огня, как это 18 декабря вновь подтвердила Трехсторонняя контактная группа", - указано в заявлении.

Также сообщается, что немецкая и французская стороны примут участие в подготовке следующего саммита, на котором должны решиться условия проведения местных выборов на территории ОРДЛО.

Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Сергей Сивохо заявил, что в рамках обмена Украина вернула 76 человек, а отдала боевикам 127.