"К России доверия нет": Пристайко оценил обмен пленными

Российско-оккупационные войска продолжают убивать украинских воинов на Донбассе / 62.ua

К Росси нет доверия, несмотря на проведенный недавно обмен пленными, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Причиной он назвал то, что российско-оккупационные войска продолжают убивать украинских воинов на Донбассе.

"Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но Вы правы: если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов. Но то, что сделали, является шагами к облегчению переговоров. Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства интервью Bild.

Вместе с тем Пристайко обратил внимание на то, что пока Россия еще не оправдала доверия в процессе переговоров.

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"Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания относительно прекращения обстрелов до сих пор не оправдались", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее Пристайко оценил вероятность избрания кандидатов от боевиков на выборах в ОРДЛО.