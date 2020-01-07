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Выборы на Донбассе: Пристайко оценил вероятность избрания кандидатов от боевиков

7 января 2020, 19:23

Вадим Пристайко отверг вероятность проведения выборов в ОРДЛО "при любых условиях".

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Местные выборы на оккупированном Донбассе целесообразно провести параллельно с общеукраинским голосованием осенью 2020 года, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В интервью немецкой Bild он отверг вероятность проведения выборов в ОРДЛО "при любых условиях" и категорично высказался об участии в них боевиков.

"Никакие незаконные формирования на Востоке Украины не могут принять в них (выборах, - ред.) участие. Здесь речь идет о гораздо меньших административных регионах по обе стороны фронта и на всей территории Украины", - подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Пристайко также оценил возможность избрания в ОРДЛО представителей так называемых "республик".

"Мы - не наивные и очень хорошо знаем, кто по другую сторону фронта будет выдвигаться на выборы. Но у людей было бы по меньшей мере чувство демократического процесса, который происходит параллельно на оккупированных территориях и на свободных территориях, и это было бы идеальной возможностью для России вывести войска с нашего востока", - добавил министр иностранных дел.

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Напомним, ранее Пристайко заявил о том, что в случае, если в 2020-м процесс разведения войск в зоне военного конфликта на Донбассе продлится крайне долго, то тогда необходимо будет рассматривать все возможные альтернативы Минским договоренностям.

Донбасс выборы ОРДЛО Вадим Пристайко Украина
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