Пристайко рассказал, при каких условиях Украина подыщет альтернативы "Минску"

Вадим Пристайко / УНИАН

В случае, если в 2020-м процесс разведения войск в зоне военного конфликта на Донбассе продлится крайне долго, то тогда необходимо будет рассматривать все возможные альтернативы Минским договоренностям.

Соответствующее мнение в интервью авторитетному немецкому изданию Bild высказал глава МИД Украины Вадим Пристайко.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия", - отметил он.

Однако, как утверждает Пристайко, такие планы вовсе не означают, что Украина вовсе выйдет из общего Минского процесса.

Напомним, ранее Вадим Пристайко указал на важный нюанс с "формулой Штайнмайера". До этого глава МИД Украины высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом.

