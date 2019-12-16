Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом

У властей Украины очень много работы, которую нужно сделать для восстановления ж/д сообщения с Донбассом, отметил глава МИДа.
Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с захваченной частью Донбасса.
Министр в интервью УНИАН сказал, что не исключает ни пассажирского, ни грузового сообщения с подконтрольной противнику территорией.
По словам чиновника, у Киева очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение.
"Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только...", - добавил он.
Читайте такжеПристайко анонсировал объявление полного прекращения огня на Донбассе: названа датаГлава МИДа добавил, что есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами.
Напомним, после захвата части Донбасса боевиками, которых поддерживает Россия, Киев отменил железнодорожное сообщение с подконтрольными противнику территориями. В июне 2019-го СМИ выяснили, что руководство компании Укрзализныця рассчитывает уже в ближайшем будущем восстановить ж/д сообщение с Донбассом.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.