Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом

Вадим Пристайко не исключает возобновления ж/д сообщения с частью Донбасса / vestiturkey.com

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с захваченной частью Донбасса.

Министр в интервью УНИАН сказал, что не исключает ни пассажирского, ни грузового сообщения с подконтрольной противнику территорией.

По словам чиновника, у Киева очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение.

"Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только...", - добавил он.

Читайте такжеПристайко анонсировал объявление полного прекращения огня на Донбассе: названа датаГлава МИДа добавил, что есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами.

Напомним, после захвата части Донбасса боевиками, которых поддерживает Россия, Киев отменил железнодорожное сообщение с подконтрольными противнику территориями. В июне 2019-го СМИ выяснили, что руководство компании Укрзализныця рассчитывает уже в ближайшем будущем восстановить ж/д сообщение с Донбассом.