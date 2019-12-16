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Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом

16 декабря 2019, 10:50

У властей Украины очень много работы, которую нужно сделать для восстановления ж/д сообщения с Донбассом, отметил глава МИДа.

Глава МИД Украины не исключает возобновления ж/д сообщения с частью Донбасса - Новости Донбасса
Вадим Пристайко не исключает возобновления ж/д сообщения с частью Донбасса / vestiturkey.com

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с захваченной частью Донбасса.

Министр в интервью УНИАН сказал, что не исключает ни пассажирского, ни грузового сообщения с подконтрольной противнику территорией.

По словам чиновника, у Киева очень много работы, которую нужно сделать, чтобы восстановить это сообщение.

"Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только...", - добавил он.

Читайте такжеПристайко анонсировал объявление полного прекращения огня на Донбассе: названа датаГлава МИДа добавил, что есть определенные участки, которые не связаны непосредственно с переходами.

Напомним, после захвата части Донбасса боевиками, которых поддерживает Россия, Киев отменил железнодорожное сообщение с подконтрольными противнику территориями. В июне 2019-го СМИ выяснили, что руководство компании Укрзализныця рассчитывает уже в ближайшем будущем восстановить ж/д сообщение с Донбассом.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.

Донбасс сообщение Вадим Пристайко
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