В Укрзализныце хотят снова запустить торговое ж/д сообщение с Донбассом - СМИ

Укрзализныця / УНИАН

Руководство компании Укрзализныця рассчитывает уже в ближайшем будущем восстановить ж/д сообщение с Донбассом.

Соответствующий текст опубликовал портал Лига со ссылкой на обновленную стратегию государственного перевозчика до 2023-го.

В документах говорится о том, что в случае, если Киев снимет запрет на поставки угля из временно оккупированных боевиками "ДНР" и "ЛНР" территорий Донбасса, то объем перевозок топлива в регионы в 2021-м достигнет 40% от показателей 2016 года. Кроме того, в Укрзализныце прогнозируют возобновление поставок железной руды и черных металлов.

Также предполагается, что к 2030-м объемы перевозок между Украиной и контролируемыми боевиками территориями увеличатся ровно в два раза. Стратегия госкомпании 12 июня была одобрена украинским Кабмином, но еще не опубликована.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Укрзализныця собралась сократить число проводников. До этого госкомпания попала в новый скандал с "убитыми" вагонами и дождем с потолка.