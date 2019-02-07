Укрзализныця собралась сократить число проводников / Укрзализныця

Укрзализныця решила провести новый эксперимент: количество проводников в поездах резко сократят.

Экспериментировать собрались на поездах дальнего следования, то есть с наименьшим количеством остановок, сообщает ТСН.

Если сейчас два вагона обслуживают три проводника, то после внедрения кадровых инноваций на два вагона будет приходится ровно два же проводника. Таким образом УЗ желает сократить расходы на обслуживание пассажиров.

При этом в компании пообещали, что сервис в поездах не пострадает.

Напомним, Укрзализныця начала сокращать число поездов в РФ. Пассажиропоток между Украиной и РФ стремительно падает, отметили в УЗ.

Читайте также"Проснулся от минета": новые подробности скандала с оральным сексом в поезде УЗРанее эксперты раскритиковали планы Укрзализныци повысить цены на перевозки. Отмечается, что в течение 2019 года цены на билеты планируют поднимать дважды: на 12% в апреле и на столько же в октябре. Кроме того, компания намерена повысить стоимость пассажирских перевозок еще на 13-20% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Как сообщалось, Укрзализныця с 1 октября 2018 года повысила на 12% цены на железнодорожные билеты. Рост цен затронул билеты на первый класс поездов Интесити+, а также на международные рейсы.