"Ущербные тарифы": эксперты раскритиковали планы Укрзализныци повысить цены на перевозки

Эксперты раскритиковали планы Укрзализныци повысить цены на перевозки / УНИАН

В 2019 году Укрзализныця запланировала повышение стоимость билетов, причем подорожание ожидается в два этапа.

"В течение 2019 года цены на билеты планируют поднимать дважды - на 12% в апреле и на столько же в октябре. Кроме того, компания намерена повысить стоимость пассажирских перевозок еще на 13-20% в зависимости от категории поезда и типа вагона", - отмечается в материале ТСН.

Кроме того, в 2019 году железнодорожный монополист Укрзализныця планирует получить более 109 млрд гривен чистого дохода. Это может оказаться почти на 28% больше, чем компания ожидается получить по итогам 2018 года, говорится в финплане УЗ.

При этом львиную долю этих средств – более 89 млрд гривен – УЗ планирует заработать за счет перевозки грузов.

Как отмечает РБК-Украина, бизнес с планами УЗ по повышению стоимости грузоперевозок традиционно не соглашается и считает их безосновательными.

Как подчеркнули в совете Федерации металлургов Украины, после последнего повышения тарифов на 15% в конце 2017 года ежегодные затраты грузовладельцев выросли почти на 20 млрд гривен.

В материале отмечается, что не поддерживают эксперты и инициативу с повышением стоимости билетов на пассажирские перевозки.

Глава общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" Владимир Наумов считает, что, таким образом, УЗ ищет любые пути компенсации убытков от нерентабельных пассажирских перевозок.

"Одним из них является повышение тарифов. Но, чтобы понимать обоснованность таких инициатив, необходимо видеть соответствующие расчеты и предоставлять общественности данные о себестоимости перевозки пассажиров. На сегодня в открытом доступе такой информации нет. Но, как я предполагаю, УЗ удастся пролоббировать повышение тарифов на пассажирские перевозки. И, как свидетельствует практика, после этого мы, скорее всего, не почувствуем улучшения в качестве предоставления услуг. А такого не должно быть", - говорит он.

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Не ожидает повышения качества услуг и соучредитель общественного движения "Общественный контроль железной дороги" Виктор Гарвона. При этом он считает не такими уж дешевыми билеты и сейчас.

"С точки зрения уровня доходов как внутри страны, так и зарплат железнодорожников, стоимость проезда в дальнем сообщении у нас уже относительно высока. Цены на большинство билетов после применения к ним коэффициентов категории поезда оказываются на грани конкуренции с автотранспортом, а на средних расстояниях даже не выдерживает конкуренции. Сейчас у нас относительно дешевый только пригород", - считает он.

Кроме того, по мнению эксперта, действующая модель формирования тарифа, когда проезд одной остановки стоит почти половину проезда по всему маршруту, ущербна для УЗ. "Она приводит к тому, что УЗ теряет часть доходов от перевозки, когда такие пассажиры зачастую платят небольшую сумму в карман контролеру, а не полную цену билета за проезд части маршрута в кассу УЗ", - объясняет он.

Напомним, Укрзализныця с 1 октября повысила на 12% цены на железнодорожные билеты.