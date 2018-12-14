Новое подорожание билетов на поезда: стали известны детали

В Украине подорожают билеты на поезда / Укрзализныця

В 2019 году акционерная компания Укрзализныця повысит тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Согласно пояснительной записке к консолидированному проекту финплана компании, предполагается индексация тарифов на перевозку пассажиров в пределах Украины с 1 апреля на 12% и с 1 октября на 12%, в среднем за год повышение тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении составит 12,4%.

Кроме того, с 1 апреля запланировано повышение тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном сообщении в среднем на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона.

Отметим, что Укрзализныця также заложила в финплан повышение тарифов на грузовые перевозки на уровень индекса цен производителей по итогам 2018 года. Так, с 1 февраля 2019 года повышение тарифа предусмотрено на 16,6%, с 1 апреля - на 2,5%, с 1 июля - на 5% и с 1 октября - на 7,5%.

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В компании отметили, что в расчете доходов от грузовых перевозок на 2019 год учтено совершенствование тарифной политики, а именно применение системы сближения классов тарифов (унификация тарифных классов) на перевозку грузов и применение единого правового поля для собственных вагонов, формирование равных тарифно-экономических условий для эффективной конкуренции между различными собственниками полувагонов, установления справедливой рыночной цены вагонной составляющей для полувагонов.

Напомним, Укрзализныця с 1 октября повысила на 12% цены на железнодорожные билеты.