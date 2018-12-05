Стала известна причина проблем с покупкой билетов на сайте Укрзализныци

Проблемы с покупкой билетов на сайте "Укрзализныци" возникли из-за введения ограничений в работе сервиса / Укрзализныця

В акционерном обществе "Українська залізниця" сообщили, что нагрузка на его систему продажи билетов через сайт (booking.uz.gov.ua) увеличилась в шесть раз, и специалисты принимаю меры для обеспечения корректной работы сервиса.

Для стабилизации работы системы введено ограничение в 140 сессий в секунду, оно необходимо, в частности, для того, чтобы клиенты смогли оплатить билеты, говорится на сайте "УЗ".

"В ближайшее время, по мере стабилизации ситуации, ограничения будут сняты", — отмечается в сообщении.

В компании добавили, что уже начали открывать продажу билетов на поезда, которые отправляются после 20 декабря. "…открыта продажа билетов на 70% круглогодичных поездов. На остальные поезда продажа будет открыта в ближайшее время", — пообещали в "УЗ". Ранее волонтер и правозащитница Ольга Решетилова сообщила, что в Укрзализныци произошел сбой в работе программы, всем пассажирам, покупавшим билеты онлайн, прислали бланки заказов, которые нужно было дополнительно распечатывать в кассе. Пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Александр Власенко написал, что сайт "УЗ" лег.