Укрзализныця

Компания "Укрзализныця" изменила название и теперь называется Акционерное общество (АО) "Українська залізниця".

"Сегодня, 27 ноября, государственным регистратором проведена регистрация изменений в устав "Укрзализныци". Его новая редакция была утверждена постановлением Кабинета министров Украины 31 октября 2018. Среди прочего, в частности, изменилось наименование общества. Отныне на украинском языке название общества будет выглядеть так: полное - акціонерне товариство "Українська залізниця", сокращенное - АТ "Укрзалізниця"; на английском языке: полная - joint stock company "Ukrainian railways", сокращенное - JSC "Ukrainian railways", - сообщили в пресс-службе УЗ.

Решение Кабмина о смене названия вызвано необходимостью привести устав компании в соответствие с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность акционерных обществ.

При этом УЗ остается в собственности государства. "100 процентов акций "Укрзализныци" принадлежат государству и не могут быть отчуждены", - отметил руководитель компании Евгений Кравцов.

Напомним, с 1 октября этого года "Укрзализныця" повысила цены на жд билеты на 12 процентов.

"С 1 октября будет второе повышение цен. Это индексация, цены все равно ниже, чем на другие виды транспорта", - сообщили в компании.