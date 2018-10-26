В Укрзализныци озвучили позицию по отмене поездов из Украины в Россию

Украина потеряет прибыль после отмены поездов в Россию / Свободная пресса

Начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзализныци Александр Красноштан заявил, что российское железнодорожное направление является для Украины прибыльным, однако политическое решение об отмене поездов необходимо будет реализовать.

"Укрзализныця такие решения не принимает. Если соответствующие государственные органы примут решение прекратить сообщение, Укрзализныця его срочно выполнит", - цитирует его Экономическая правда.

Чиновник подчеркнул, что железнодорожные перевозки в Россию – рентабельны, и при отмене госкомпания потеряет значительную часть прибыли.

"Действительно, если мы потеряем это направление, мы потеряем определенную часть своего дохода от пассажирских перевозок. Но если будет решение, мы должны его выполнить", - подытожил Красноштан.

Как ранее сообщалось, глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о том, какую солидную выгоду получат жители страны после прекращения пассажирского ж/д сообщения с Российской Федерацией.