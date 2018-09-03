Документ по закрытию ж/д сообщения с Россией засекретили

Свободная пресса

Министерство инфраструктуры Украины засекретило предложения относительно закрытия железнодорожного сообщения с Россией.

Как сообщают "Украинские новости", документ содержит информацию с ограниченным доступом и ему присвоен гриф "Для служебного пользования".

Ранее СМИ раскрыли содержание "исторического документа" (приказа. - Прим.) о прекращении пассажирского сообщения с Россией, подписанного накануне главой ведомства Владимиром Омеляном.

Приказом предусмотрен полный запрет пассажирских ж/д и автобусного регулярных сообщений между двумя странами. Кроме приказа Мининфраструктуры также подготовило похожий проект постановления Кабмина.

16 августа, Владимир Омелян анонсировал прекращение транспортного сообщения с Россией. "Сегодня подписал один исторический документ. В Москву будут ходить только медведи, как в старые добрые времена", - заявил он.

Министр считает, что такие меры должны обезопасить украинцев, которые "на собственный риск все еще ездят в Россию, где они могут быть похищенными или попасть в лапы ФСБ или других правоохранительных органов". "Если мы воюем - нечего туда ездить... Российско-украинской дружбы нет и никогда не было. Была или перманентная оккупация, или просто массовые убийства", - сказал он.