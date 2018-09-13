В Мининфраструктуры рассказали, какую пользу украинцы извлекут от отмены поездов в Россию

Поезд.Иллюстративное фото / УНИАН

Глава украинского Министерства инфраструктуры Владимир Омелян рассказал о том, какую солидную выгоду получат жители страны после прекращения пассажирского ж/д сообщения с Российской Федерацией.

Как считает чиновник, сразу за закрытием сообщения поезда, использовавшиеся для поездок на российскую территорию, будут использоваться исключительно для внутренних перевозок, цитирует министра "Пятый канал".

"Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворённый внутренний спрос на железнодорожные перевозки [...]. Для нас логично тогда 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинку перевозок на Украине, поскольку сейчас вагонов на внутренних маршрутах не хватает", — сказал Омелян.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава Мининфраструктуры рассказал, какую пользу извлечет Украина от закрытия ж/д сообщения с Россией.