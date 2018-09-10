Омелян рассказал, какую пользу извлечет Украина от закрытия ж/д сообщения с Россией

10 сентября 2018, 18:01

Глава Мининфраструктуры в который раз высказался по теме.

Омелян
Владимир Омелян / УНИАН

Глава украинского Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян еще раз заявил о том, что необходимости полностью прекратить пассажирское железнодорожное сообщение с РФ.

Чиновник сообщил, что мнения своего по данному вопросу не изменил, однако конкретные сроки, когда будет принято решение об этом, называть не стал. "Как только будет принято соответствующее решение, мы обязательно об этом сообщим", — цитирует Омеляна портал "Укринформ".

Чиновник также выразил уверенность, что прекращение пассажирского сообщения  серьезно отразится на финансовых показателях украинских железнодорожников, поскольку, по его словам, сейчас наличествует неудовлетворенный спрос на перевозки внутри страны и, прежде, всего, на Запад Украину особенно в западном направлении.

Напомним, ранее Омелян советовал украинцам начать забирать родственников из России, а также заявлял о необходимости обустройства санитарной границы с отсталой страной.

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Россия Украина поезда транспортное сообщение Владимир Омелян
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