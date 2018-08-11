Омелян заявил о необходимости санитарной границы с "отсталой" Россией

Владимир Омелян / УНИАН

Глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что не понимает, как украинцы могут ехать на работу в "отсталую и феодальную" Россию.

"Если мы говорим о заработках, то страны ЕС предлагают намного лучшие зарплаты, условия безопасности... В России нам делать нечего, там должна быть санитарная граница", - сказал министр в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, Украина должна вернуть домой "миллионы украинцев, которые сейчас работают в России".

Накануне Владимир Омелян сообщил, что Киев рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой, а в "Укрзализныце", в свою очередь, заявили, что готовы выполнить "любое решение сверху".

При этом, по данным Госстата, число украинцев, выезжающих в Россию, за последний год увеличилось.