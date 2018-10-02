Укрзализныця повысила на 12% цены на билеты на некоторые рейсы

В УЗ произвели индексацию стоимости проезда на ряд рейсов / Фото: Укрзализныця

Укрзализныця с 1 октября повысила на 12% цены на железнодорожные билеты.

"С 1 октября будет второе повышение цен. Это индексация, цены все равно ниже, чем на другие виды транспорта", - цитирует пресс-службу госпредприятия УНН.

Отмечается, что рост цен затронет билеты на первый класс поездов Интесити+, а также на международные рейсы. Помимо этого, с конца октября будет снижен коэффициент на перевозки по сравнению с сентябрем на 0,93%.

Как известно, первый плановый этап подорожания железнодорожных билетов состоялся в мае текущего года. На 2019 год также запланирован рост цен на все виды перевозок на 12%.

Как ранее сообщалось, с середины сентября в Украине вырастут цены на проезд на пригородных и межобластных маршрутах, при этом, в среднем, проезд подорожал на 20-25%.