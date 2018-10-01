Новое подорожание в Украине: пригородные перевозчики назвали причины повышения цен на проезд

1 октября 2018, 14:39

Перевозчики выделяют четыре ключевые причины пересмотра своих тарифов.

Киевские маршрутки
В Украине растут цены на проезд в маршрутках 

С середины сентября в Украине растут цены на проезд на пригородных и межобластных маршрутах, при этом, в среднем, проезд подорожал на 20-25%.

Отметим, что за последнее время возросли цены на проезд из Киева в Чернигов (140 км) — со 100 грн. до 120 грн., из Киева в Житомир (130 км) — с 80 до 100 грн., из Киева в Черкассы (200 км) — со 160 до 200 грн.

"Полгода назад мы повысили стоимость проезда со 140 до 160 грн., но денег все равно не хватает на первоочередные нужды", — заявил в интервью ubr.ua директор компании-перевозчика "Сервис-Авто-2005" Анатолий Жигаловский.

Главные причины подорожания

При этом перевозчики выделяют четыре ключевые причины пересмотра своих тарифов:

Подорожание топлива. "Поднимали цену в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы. Сперва весной 2015 года — со 60 до 80 грн., а затем и в 2018 году — до 100 грн", — отметил руководитель ООО "Мазар" Александра Чутлашвили.

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Новые цены на запчасти. "Выполняем перевозки в основном на импортных автобусах. А запчасти к ним по мере девальвации гривны дорожают", — подчеркнул руководитель ЧП "Владис" Владислав Горбик.

Дефицит кадров и повышение зарплат. "Растут расходы на заработную плату водителям. Как известно в стране повышается минимальная зарплата. Везде растут оклады, и мы идем на их повышение, чтобы удержать людей", — заверил директор "Атасс-Славутич" Владислав Арефьев.

Обновление автопарков. Оно идет крайне медленно, но вскоре автоперевозчикам придется ускорится, поскольку с 1 октября 2019 года будет полностью запрещено использовать машины, переделенные из грузовых. "Нужно покупать новые автобусы, импортные, за валюту, "б/у" хотя и в хорошем состоянии. Мы покупаем относительно новые комфортабельные испанские автобусы 2012-2013 года выпуска, с удобными креслами, кондиционерами", — сказал Арефьев.

Украинцам обещают новые повышения цен на проезд

Впрочем, на этом подорожания не закончатся. По каким-то направлениям вообще не пересматривали ценники — например, в Славутич. А по каким-то подняли расценки не до конца. Так что стоимость билетов продолжит подниматься.

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"Мы думаем поднимать цены. И по Славутичу, и по Чернигову. По маршруту Славутич-Киев мы уже два года ездим за 135 грн. За это время себестоимость перевозок по всей Украине резко возросла — а мы все держим цену. По маршруту Чернигов-Киев у нас очень низкая цена, мы обязательно в ближайшее время будем ее увеличивать", — заверил Арефьев.

Попутки и электрички: как сэкономить на проезде

Одним из способов экономии на междугородних перевозках остаются попутки, которые давно научились находить в интернете. При помощи Bla-Bla-Car вполне реально найти вариант с поездкой в Чернигов за 70-80 грн. В Житомир так можно добраться за 60-80 грн., а иногда можно договориться и за 50 грн. Ведь множество авто едут на Львов и Ужгород, проезжая Житомир по дороге, потому в этом направлении просто уйма предложений.

Еще дешевле можно проехать по железной дороге. Электричка в Чернигов будет стоить всего 25 грн. Ежедневно в 6:00 через Чернигов в Киев следует электричка Неданчичи-Киев. Обратно оправление из Киева – в 17:40. Время путешествия – чуть более 3 часов. В течение дня можно путешествовать в Чернигов с пересадкой в Нежине. Удобно согласуются примерно две-три пары пригородных электричек Чернигов-Нежин и Нежин-Киев утром и вечером.

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Столько же стоит железнодорожная поездка до Житомира. Прямой электропоезд Киев-Житомир, ходит по вечерам в пятницу из столицы в 19:21, а обратно отправляется из Житомира в воскресение 18:25. Время в пути – в пределах 1 часа 40 минут. Ежедневный же пригородный поезд связывающий Житомир и Фастов (где можно пересесть на киевскую электричку) ходит лишь один раз в сутки: утром в Фастов и вечером возвращается в Житомир.

Напомним, ранее была опубликована карта роста цен на проезд в общественном транспорте.

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