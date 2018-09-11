"Переплата за коррупцию": опубликована карта роста цен на проезд в общественном транспорте

В Украине дорожает проезд в электротранспорте / УНИАН

В Украине составлена карта роста цен на проезд в электротранспорте, при этом проезд уже подорожал или еще подорожает в 16 областных центрах.

Как подчеркнули в Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, в Киеве и Днепре цены выросли уже на 100%: при этом в столице в столице с 4 до 8 грн подорожал проезд в трамвае и троллейбусе, а в Днепре с 2 до 4 грн увеличилась стоимость жетона в метро.

В сообщении подчеркивается, что электроэнергия занимает 20-25% себестоимости электротранспорта.

"Согласно расчетам сайта Роттердам+, переплата за проезд в столичном электротранспорте составляет 25 копеек с каждого билета. Годовая переплата за коррупционную формулу для среднестатистического потребителя достигнет 183,6 грн", - отметили в Ассоциации.

Напомним, ранее в КГГА предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках.