В КГГА предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках

Стоимость проезда в маршрутках может подорожать / УНИАН

До конца 2018 года стоимость проезда в маршрутках Киева может подскочить на несколько гривен.

По словам начальника службы коммунальных перевозок КГГА Сергея Савтыря, если цена на топливо до конца года не достигнет психологической отметки в 35 грн, частные перевозчики сравняют тариф с коммунальным.

"Я пока таких разговоров не слышал (о повышении тарифа, - ред.), но уверен, что к концу года они максимум выровняют до 8 гривен. Сравняют, скорее всего, с тарифом в коммунальном транспорте. Это возможно после недавнего скачка цен на топливо", - подчеркнул чиновник.

В связи с тем, что согласно решению Кабмина, частные маршрутки могут самостоятельно устанавливать тариф на проезд, считает активист организации "Евро-Патруль" Вячеслав Коновалов.

"Они предлагают поднять тарифы до 10 грн уже к концу этого года. Не верю, что это обоснованно. У них очень большая коррупционная составляющая в тарифе, как минимум 20%. Пассажиропоток до конца не известен, билеты они не выдают при посадке. Многие водители признаются, что при ежедневном обороте в 3,5 тысячи грн от 800 до 1000 грн он должен отдать "крыше", чтобы его не трогали", - рассказал он "Обозревателю".

Ранее сообщалось, что КГГА приняла решение повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева.

А в день перед повышением цен на проезд кассы попали в жесткую осаду - тысячи киевлян ринулись заранее закупаться проездными и пополнять их по старым тарифам.