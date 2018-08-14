В "Укрзализныце" рассказали, как будут отличаться цены на билеты в поездах разных классов

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После того, как в Украине все пассажирские поезда будут разделены на классы, цены на билеты в них будут заметно варьироваться.

Соответствующее сообщение в эфире «Радио НВ» рассказал начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования госкомпании «Укрзализныця» Александр Красноштан.

"К примеру, [стоимость билета на –"Главред"] класс «комфорт» может стоить в два с половиной раза выше, а стандарт − до двух. Есть много критериев, по которым мы устанавливаем [стоимость – «Главред»]", - сообщил он.

Ранее сообщалось о том, что к концу лета нынешнего лета «Укрзализныця» планирует разделить все пассажирские поезда на три класса – «комфорт» (вагоны не старше 10 лет либо после капитального ремонта); «стандарт» (вагоны, эксплуатируемые не более 15 лет); «эконом» (вагоны с более долгим сроком эксплуатации).

Напомним, ранее сообщалось о том, что «Укрзализныця» похвасталась миллионными доходами от поездов сообщением «Украина – РФ», а также наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook.