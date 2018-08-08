"Укрзализныця" наняла сотрудника для ведения страницы в Facebook за 117 тысяч гривен

Укрзализныця

Филиал «Центр сервисного обеспечения» госкомпании «Укрзализныця» 19 июня нынешнего года заключил соглашение с ФОП «Русанов Р. Н.» об оказании услуг по ведению официальной страницы в соцсети Facebook на 740 тысяч гривен.

Соответствующая информация была опубликована в системе госзакупок "Prozorro". Согласно имеющимся данным, до конца нынешнего года нанятый специалист будет наполнять официальную страницу «Укрзализныци» в соцсети Facebook − за 653 тысяч гривен. Еще 87 тысяч гривен исполнитель получит единократно – в случае, если количество подписчиков страницы увеличится с 28 до 78 тысяч, а услуги будут предоставлять в срок, качественно и в полном объеме.

В общем поддержка с вознаграждением обойдется в среднем в 117 тысяч гривен в месяц. Услуги будут предоставляться непосредственно в офисе «Укрзализныци» − в доме №5 по улице Тверская в Киеве.

К слову сказать, ФОП «Русанов Роман Николаевич» был зарегистрирован в феврале. Господряд на «Укрзалызници» − первый для него. Также, согласно имеющимся данным, коммерсант Роман Русанов имеет в своей собственности ООО «Два штриха», а также ООО «Екотехноинвест» и ОК «Газэнергосервис».

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Укрзализныця" закупила в РФ значки "Почетный железнодорожник".