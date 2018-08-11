"Укрзализныця" похвасталась миллионными доходами от поездов сообщением Украина — РФ

11 августа 2018, 12:10

Почти 63 млн грн принесло курсирование поезда №6/5 Киев - Москва.

Укрзализныця
Укрзализныця / cfts.org.ua

"Укрзализныця" получила за первое полугодие 2018 года 177,58 млн гривен в результате курсирования поездов в направлении России и обратно.

"Почти 63 млн грн принесло курсирование поезда №6/5 Киев - Москва, на втором месте поезд №74/73 Львов - Москва с финансовым результатом более 38 млн грн. С положительным финансовым результатом также курсируют поезда Днепр - Москва, Харьков - Москва, Харьков - Санкт Петербург, Одесса - Москва, Николаев - Москва. Проездные документы на поезда сообщением Украина - РФ продаются без скидок, которые действуют на других международных направлениях", - рассказали в компании.

При этом за это же время в сообщении Украина - РФ было перевезено 358,9 тыс. пассажиров, что на 17,1% меньше соответствующего показателя прошлого года.

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"В 2017 году количество перевезенных пассажиров на сообщении Украина - РФ по сравнению с 2013 годом сократилось более чем в 5 раз, и тенденция снижения пассажиропотока продолжает сохраняться", - сообщили в компании.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что профильные ведомства Украины продолжают рассматривать планы прекратить железнодорожное сообщение с РФ.

В самой "Укрзализныце" заявили о готовности выполнить "любое решение сверху", в том числе прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

Отметим, что первый заместитель постпреда президента Украины в Крыму Изет Гданов предложил заодно прекратить автобусное сообщение с Россией.

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Новость в спецтеме: Отмена ж/д-сообщения с Россией
Укрзализныця железная дорога
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