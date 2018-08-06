В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией

Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников прокомментировал заявление главы Мининфраструктуры Украины Владимира Омеляна о намерении прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

"Поступают разные предложения, которые касаются граждан, которые ездят либо работать, либо к родственникам (...) Почему это не будет принято? Это выливается в предвыборную пропаганду: кто громче крикнет, тот, глядишь, займет место в списках. Все это закончится пшиком", - цитирует Калашникова RT.

Накануне министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что профильные ведомства Украины продолжают рассматривать планы прекратить железнодорожное сообщение с РФ.

В декабре 2017 года "Укрзализныця" рассматривала вопрос прекращения ж/д сообщения с РФ.

С октября 2015 года Украина ввела запрет на полеты российских авиакомпаний, транзит военных грузов и грузов двойного назначения.