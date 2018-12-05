"Менеджмент — горите в аду": волонтер рассказала о проблеме с билетами в Укрзализныци

В "Укрзализныци" из-за сбоя в работе программы произошла проблема с билетами, сообщила волонтер / Укрзализныця

В акционерном обществе "Українська залізниця" произошел сбой в работе программы, всем пассажирам, покупавшим билеты онлайн, прислали бланки заказов, которые нужно было дополнительно распечатывать в кассе.

В Киеве на вокзале образовались невероятные очереди, "продолжить работу касс или открыть дополнительные кассы, ясное дело, никому в голову не пришло", написала волонтер и правозащитница Ольга Решетилова в Facebook.

"Люди не успевали, а поезд 126Л "Киев — Константиновка" закрыл двери за три минуты до отправления. Люди умоляли открыть, но проводники были неумолимы, потому что они же начальники. При том, что у людей на руках были бланки заказов со всеми их данными или уже распечатанные билеты. На перроне осталось стоять несколько десятков человек, а пустой поезд поехал на Констаху", — пожаловалась активистка.

В "Укрзализныци" из-за сбоя в работе программы произошла проблема с билетами, сообщила волонтер / Скриншот с facebook.com/Ольга Решетилова

Пресс-секретарь Международного комитета Красного Креста Александр Власенко на своей странице в соцсети написал, что сайт "УЗ" лег. "Когда удалось пробиться, оказалось, что на 4 (!) поезда осталось 6 билетов. То ли открыли продажу не во все вагоны, то ли втихаря продали тем, кому надо. В итоге новогодний отдых псу под хвост и попадалово на деньги за 100%-ю оплату номеров. По причине, о которой даже подумать было нелепо. Менеджмент "УЗ" — горите в аду!", — отметил спикер.

В "Укрзализныци" из-за сбоя в работе программы произошла проблема с билетами, сообщила волонтер / Скриншот с facebook.com/Александр Власенко

Напомним, 30 ноября запустили экспресс "Киев — Борисполь" (Kyiv Boryspil Express), который будет курсировать между вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь" круглосуточно и без выходных. Уже 1 декабря экспресс сломался — возникла проблема с двигателем, поезд не заводился. Через несколько дней — 4 декабря — экспресс снова заглох.