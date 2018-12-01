"Не заводился": экспресс "Киев — Борисполь" уже сломался

Экспресс "Киев — Борисполь" (Kyiv Boryspil Express) сломался на следующий день после запуска / УНИАН

Запущенный в пятницу, 30 ноября, железнодорожный экспресс из Киева в международный аэропорт "Борисполь" (Kyiv Boryspil Express) сломался 1 декабря.

У экспресса возникла проблема с двигателем, поезд не заводился, сообщил корреспондент Громадського со ссылкой на слова машиниста.

По данным издания, после инцидента в экспрессе не работал туалет, выключили отопление. Некоторые пассажиры выскочили из поезда, чтобы успеть на рейсы.

"Экспресс "Киев — Борисполь" выехал в 11:01… и должен был прибыть в аэропорт в 11:38, через 37 мин. Однако из-за вынужденной остановки поезд прибыл в "Борисполь" около 13 часов. Его отбуксировал другой поезд", — отмечается в материале.

Напомним, 30 ноября запустили экспресс "Киев — Борисполь" (Kyiv Boryspil Express), который будет курсировать между вокзалом "Киев-Пассажирский" и аэропортом "Борисполь" круглосуточно и без выходных.