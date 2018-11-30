Между Киевом и аэропортом "Борисполь" запустили железнодорожный экспресс

Между вокзалом "Киев-Пассажирский" и международным аэропортом "Борисполь" запустили железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express.

Приобрести билеты на экспресс можно в железнодорожных кассах и киосках самообслуживания. Железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать в режиме 24/7, сообщили в Укрзализныце.

По словам и.о. главы правления УЗ Евгения Кравцова, продажа билетов на экспресс Киев - Борисполь уже стартовала.

"Пассажирам мы предложили комбинацию различных видов транспорта: городского наземного, метрополитена, железнодорожного, авиационного, что обеспечит максимально удобную логистику для путешествий. Доступный тариф, а в дальнейшем мы предположим определенную систему скидок, в том числе при покупке билета туда и обратно", - рассказал Кравцов.

Напомним, ранее Министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал, что стоимость проезда для одного пассажира в поезде между столицей Украины и аэропортом "Борисполь" составит 80 гривен.