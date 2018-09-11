Омелян рассказал, почем обойдется поездка на поезде из Киева в аэропорт "Борисполь"

Владимир Омелян / 112.ua

Стоимость проезда для одного пассажира в поезде, который планируется запустить между столицей Украины и аэропортом "Борисполь", составит 80 гривен.

С таким заявлением на брифинге выступил глава украинского Мининфраструктуры Владимир Омелян, сообщает портал Status Quo. Кроме того, чиновник заявил о том, что цена в 80 гривен вовсе не является окончательной и может быть откорректирована госкомпанией "Укрзализныця". Также Омелян выразил уверенность в том, что новая железнодорожная линия будет крайне популярна у украинцев.

Напомним, ранее сообшалось о том, что глава Мининфраструктуры назвал дату запуска в Украине сверхскоростного транспорта Hyperloop.