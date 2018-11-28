В Укрзализныци дали точное расписание экспресса в аэропорт Борисполь

Рельсовый автобус PESA будет возить пассажиров из столицы в аэропорт / Фото: Укрзализныця

В столице с железнодорожного вокзала Киев-пассажирский до аэропорта Борисполь начнет круглосуточно курсировать экспресс-поезд.

Как сообщает отраслевой портал avianews, в Укрзализныци предоставили официальное расписание отправления составов по маршруту.

Интервал между поездами составит в среднем около часа. При этом в утреннее и вечернее время он сократиться до 27-44 минут. Время в пути в направлении аэропорта составит 37-38 минут и 39-44 минуты в направлении Киева.

Экспресс будет делать только одну двухминутную остановку на вокзале Дарница.

Как известно, первый состав отправился из столицы в крупнейший аэропорт страны 25 октября. Это была тестовая поездка, а полноценная транспортировка пассажиров назначена на ноябрь. В правительстве ранее уточнили, что полное завершение работ по запуску рельсового автобуса PESA намечено на 1 декабря.

/ Фото: avianews.com

Напомним, ранее Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что стоимость проезда для одного пассажира в поезде, который планируется запустить между столицей Украины и аэропортом "Борисполь", составит 80 гривен.