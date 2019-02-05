Укрзализныця начала сокращать число поездов в РФ

Число поездов в РФ решили сократить / Facebook / Укразалізниця

С 5 февраля 2019 года периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию сокращается в 2 раза.

Отныне ежедневные поезда Одесса – Москва – Одесса и Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день, сообщает пресс-служба УЗ.

"С 5 февраля года поезда № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков будут курсировать через день вместо ежедневно", - говорится в сообщении.

Сокращение числа рейсов связано со "стремительным падением пассажиропотока между странами" – он в 2018 году сократился на 20% по сравнению с 2017 годом, утверждается в сообщении.

"С конца лета 2018 года пассажиры стали значительно чаще путешествовать железнодорожным транспортом в Европейский Союз. За период с августа до конца прошлого года Укрзализныця перевезла пассажиров в ЕС на 10% больше, чем в РФ", - рассказали в УЗ.

Напомним, на рассмотрение Кабинета министров Украины Министерством инфраструктуры внесен проект постановления о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Как известно, в Укрзализныце озвучили позицию по отмене поездов из Украины в Россию.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказали, какую пользу украинцы извлекут от отмены поездов в Россию.